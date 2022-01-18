بملابس الحبس.. تفاصيل 20 دقيقة لـ حنين حسام فتاة التيك توك داخل القفص| شاهد

خطفت حنين حسام فتاة التيك توك الأنظار داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اثناء نظر محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر وذلك في إعادة محاكمتها على حكم صادر بحقها غيابى بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه.

صدى البلد يرصد احداث جلسة محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك بعد نظر القضية داخل غرفة المداولة.

حنين حسام بالزي الأبيض

كانت عقارب الساعة تشير الي الحادية ونصف من ظهر اليوم وصلت خلالها المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك الي مقر المحكمة، وسط إجراءات امنية مكثفه برئاسة المقدم محمد الريدي رئيس حرس المحكمة حيث تم ايداع المتهمة داخل الحجز الخلفي لمبني المحكمة تمهيداً لنقلها الي حجز القاعة الرئيسي.

ومع مرور الوقت ظهرت حنين حسام بملابس الحبس "الزي الابيض"، والكمامة علي وجهها بعد ايداعها قفص الاتهام.

عدم التصوير

هنا تدخل المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة ليعطي تعليماته بمنع تصوير المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك.



انهيار حنين حسام

هنا داخل حجز القاعة استغرقت المتهمة حنين حسام ما يقرب من ٢٠ دقيقة داخل القفص، رددت كلمات:" انا والله بريئة"، معملتش حاجه لكل ده، معملتش حاجه علشان يحصل معاي كده".

وبعدها دخلت حنين حسام في الكلام مع والدها الذي اخبرها انه يقف بجانبها بقوة وأنه مصدر دعم لابنته.

قاضي المحكمة والشهود

ومع مرور الوقت قرر المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة سماع شهود النفي داخل غرفة المداولة مع منع الصحفيين الدخول الغرفة.

١٠ دقائق داخل غرفة المداولة

لم يستغرق المستشار محمد الجندي كثيراً في سماع شهود النفي، الذي اكدوا انهم لا يعلمون شيئ عن الاتهامات الموجه لحنين حسام فتاة التيك توك، كما نفو علاقتهم بالفيديوهات محل الاتهام.

تأجيل قضية حنين حسام

وبعد سماع شهود النفي، قرر قاضي المحكمة تأجيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك في اتهامها بالاتجار بالبشر لجلسة ٢١ فبراير لسماع باقي الشهود والمرافعة.

احداث القضية لم تتوقف بعد

ومع مرور الوقت خرج المحامي حسين البقار دفاع حنين حسام، ليفصح عن تفاصيل الجلسة التي انعقدت داخل غرفة المداولة.

محامي حنين حسام

قال حسين البقار محامي حنين حسام فتاة التيك توك، ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة استمعت اليوم الي شهود النفي وذلك داخل غرفة المداولة.

تغريم الشهود ٥ الاف جنية

واوضح، محامي حنين حسام، "احنا طلبنا سماع باقي الشهود وهم ٤ اشخاص، والمحكمة قررت تغريم كل شخص ٥ الاف جنيه وفي حالة عدم حضورهم الجلسة المقبلة سوف يتم ضبط وإحضارهم .

واكد محامي حنين حسام ان الشهود لم يتهموا موكلتي باي تهمة اثناء سماع شهادتهم في غرفة المداولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة



وقال المستشار محمد الجندى رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهام فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين.

وزارة الداخلية

وفي أحد الجلسات استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر إلي أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة لعرض الفيديوهات المضبوطة بناء على طلب محامي المتهمة.

كوكو ومودة

وعرض في الفيديو ٦ صور تحوي على بروفيلات لعدد من أصدقاء المجني عليها واثنين ومقطعى فيديو ، كما جاء في الفيديو صور لمحادثة بين المتهمة مودة الأدهم وأحد الأشخاص يدعى كوكو جاء نصها .." ازيك يا مودة .. أنا كوكو من الكويت عاملة إيه مش هنتقابل".

نص الإحالة

وحصل صدى البلد على نص شهادة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تحقيقات قضية حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

وشهد رئيس قسم الاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة الاولى في سبيل قيامها باستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات بتطبيق Likee وضعت رابط الكتروني على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق ( الانستجرام ) لاستقطاب الفتيات على جروب أنشأته على هاتفها مسمى ( لايك الهرم ) لدعوتهن لانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي من خلال تطبيق لايكى وتمكنت من دعوة العديد من الفتيات بذلك الجروب ، وأضافت تحرياته باستغلال المتهمة الثانية للطفلين حنين حسام حسين عبد الرحيم " وتدعى ساندى "، وياسين محمود صلاح الدين بتصوير مقاطع فيديو تقوم فيه بالرقص رفقتهما ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الاستقطاب تلك الفئة من العمر وتحقيق نسبة مشاهدة عاليه قاصدة من ذلك تحقيق منفعة مالية.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال احد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

كما قامت باستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التى تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الاطفال وانشاء مقاطع فيديو لهن.

فيما قامت المتهمة مودة الأدهم بالإتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من حنين حسام حسين "الشهيرة بـ ساندي" وياسين محمود واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم ادراكهما للحصول على ربح من ورائهم.



كما استغلت مودة الادهم، تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح اسمائهن فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة مادية من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة حنين حسام وشهرتها "ساندي" والطفل ياسين محمود على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

ايضا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الأطفال المجنى عليهم هبة الله خالد وحنين حسام حسين وياسين محمود للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.