استشاري: كورونا يحاول الحفاظ على البقاء

قال الدكتور ياسر الشربيني، استشاري تطوير أدوية العلاج الجيني، إن الاختبارات التى تتم على المصابين بفيروس كورونا تكون بعد 5 أيام، وليس أكثر كما كان يحدث فى الماضي.

وأضاف استشاري تطوير أدوية العلاج الجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن التحاليل إذا كانت تؤكد أن الشخص أصبح غير مصاب يبدأ التحرك.

ولفت إلى أن متحور أوميكرون تم عمل مسح جينى له على مدار أسبوع، والجميع لم يعلم الطريق الذى يسير فيه الفيروس، وهناك أكثر من سيناريو له.

وأشار إلى أن أوميكرون يحاول تجنب اتجاه اللقاحات، من أجل سرعة انتشاره، والحفاظ على البقاء.

وأوضح أن الفيروس الآن أصبح يصيب أماكن مختلفة بالجسم، ويختلف عن الطفرة الأولى.