بعد قليل.. اختفاء اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل

تنتهي بعد قليل ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على موعد يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير مع ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، ان لرؤية اقتران القمر مع خلية النحل يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

وأشار إلى إنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.