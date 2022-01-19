رئيس الأرصاد الجوية السابق: الطقس معدلاته طبيعية وهذا هو سبب الإحساس بالبرودة الشديدة|فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق ، تعقيبا على موجة الطقس الباردة التي تشهدها البلاد ، إن درجات الحرارة تشهد معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام ، موضحا أنه بالمقارنة بسنوات سابقة فالطقس طبيعي وأن درجة الحرارة العظمى من ثلاث سنوات وصلت لـ 6 درجات مئوية في حين أنها في الوقت الحالي لم تنخفض عن 14 درجة مئوية .

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال ، خلال مداخلة عبر " سكايب " لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن مصر لا زالت في طقس شتوي معقول وطبيعي ، ونشاط الرياح هو المسبب للإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

ولفت " عبد العال " إلى أن ما تشهده مدينة " سانت كاترين " في الوقت الحالي من انخفاض ملحوظ في الطقس هو أمر طبيعي في الوقت الراهن .

وتابع “ عبد العال “ أن نشاط الرياح مستمر اليوم وغدا على مستوى المحافظات ، وستهدأ بدءاً من يوم الجمعة ، وتعود ظاهرة الشبورة المائية .

وأوضح " عبد العال " أن فرص الأمطار مستمرة غدا ، وتشهد السواحل الشمالية فرص لسقوط الأمطار الخفيفة .