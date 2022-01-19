رؤوف خليف: منتخب مصر لم يظهر بقوته المعهودة في كأس الأمم الإفريقية

أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، أنه يحترم الشعب المصري والجماهير العاشقة له، وهو يبادلهم نفس الشعور.

وأضاف فى تصريحات عبر "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:"مصر بالنسبة لي لها أهمية خاصة وأبادل الجماهير نفس الشعور الذي يبادلونه لي، واشكر الجميع على الدعم والمساندة المستمرة".

وتابع "حزين على مستوى منتخب تونس في بطولة كاس أمم إفريقيا، وإصابات كورونا لها صعوبات خاصة، ولكن الأهم، التركيز في المباريات المقبلة، ولدينا عدد قليل من اللاعبين بسبب إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا".

وواصل "أتابع مباريات منتخب مصر، وهناك حسرة داخلية على مستوى الفريق ولديهم إمكانيات رهيبة على المستوى الفردي، فهناك خلل غير واضح، ومنتخب مصر من المفترض أن يكون بالقوة المعروف عنها دائما، وهو المنتخب العربي الأكثر تعاملا من المنتخبات الإفريقية الكبرى".