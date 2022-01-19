رؤوف خليف: أشكر مصر لموقفها ضد الاتحاد الإفريقي وعدم استبعاد تونس من كأس إفريقيا

أكد المعلق التونسي، رؤوف خليف، أن الاتحاد الإفريقي يعاني من أزمات خلال بطولة كأس الأمم الحالية في الكاميرون.

وأضاف فى تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "الأمر الحالي في الاتحاد الإفريقي غير مفهوم، وكما شاهدنا الحكم سيكازوي، كانوا يريدوا ترحيل تونس من البطولة؛ بسبب عدم استكمال مباراة مالي، وأشكر موقفي منتخب مصر والمغرب بالتهديد الانسحاب من البطولة؛ حال ابتعاد منتخب تونس منها".

وتابع "أفضل منتخب في البطولة حتى الآن هو نيجيريا، وقدموا مباراة قوية أمام مصر، ورغم رحيل المدرب وعدم تواجد أهم اللاعبين إلا أنهم يقدمون بطولة جيدة للغاية.

أما عن أفضل لاعب حتى الآن؛ فقال: هو فينسنت أبو بكار لاعب الكاميرون، وهو ممتاز للغاية".

وواصل "الكابتن حمادة إمام كنت أستمتع بالتعليق من خلاله، وكنت سعيد بأن أعمل معه في بعض الأوقات وهو من الأصوات التي تأثرت بها".