عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

درجه الحراره الان.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار ورياح.. والصغرى 7 بالقاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فيما تضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتتراوح سرعات الرياح بين 60 و70 كيلومترا في الساعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 15 07
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 14 09
طنطا 15 09
شبين الكوم 15 07
دمنهور 14 08
بلطيم 16 09
مطروح 15 09
السلوم 14 09
سيوة 15 03
بورسعيد 16 09
دمياط 15 09
الزقازيق 16 07
المنصورة 15 07
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 07
العريش 17 09
رفح 16 09
رأس سدر 16 08
نخل 11 01
نويبع 18 10
طابا 13 10
كاترين 06 00
الطور 17 09
شرم الشيخ 19 12
الغردقة 20 12
مرسى علم 18 12
الفيوم 16 03
بني سويف 16 03
المنيا 16 04
أسيوط 17 04
سوهاج 17 05
قنا 17 05
الأقصر 17 07
أسوان 17 07
إدفو 18 07
أبوسمبل 17 07
الوادي الجديد 17 02
الشلاتين 23 10
أبو رماد 22 11
حلايب 20 11
رأس حدربة 19 11


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 25 15
المدينة 19 07
الرياض 16 08
المنامة 19 15
أبوظبي 24 19
الدوحة 21 16
الكويت 14 05
دمشق 09 03-
بيروت 15 09
عمان 07 01
القدس 07 04
غزة 15 10
بغداد 13 05
مسقط 27 23
صنعاء 24 10
الخرطوم 25 11
طرابلس 14 08
تونس 15 04
الجزائر 13 02
الرباط 19 05
نواكشوط 32 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 01 09-
إسطنبول 04 01
إسلام آباد 14 08
نيودلهي 18 08
جاكرتا 30 23
بكين 01 08-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 08 01
أثينا 09 02
روما 14 07
باريس 08 02
مدريد 11 02-
برلين 04 01-
لندن 09 01
مونتريال 06- 14-
موسكو 11- 13-
نيويورك 07 01
واشنطن 08 02
أديس أبابا 23 09

درجة الحرارة الآن الأرصاد طقس اليوم شديد البرودة طقس امطار رياح الحرارة

ترشيحاتنا

درجه الحراره الان.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار ورياح.. والصغرى 7 بالقاهرة

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تحمل حياة كريمة للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة

رئيس مؤتمر المناخ الـ26: السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يوجهان دائمًا بضرورة التوجه للطاقة النظيفة|فيديو

رؤوف خليف: منتخب مصر لم يظهر بقوته المعهودة في كأس الأمم الإفريقية

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19-1-2022

رؤوف خليف: أشكر مصر لموقفها ضد الاتحاد الإفريقي وعدم استبعاد تونس من كأس إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

طقس سيئ.. أمطار متوسطة تضرب مطروح وانخفاض شديد في درجة الحرارة

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

قعدتهم تتحب.. دينا بدر تكشف عن 4 أبراج فلكية دمها خفيف وفرفوشة

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة بيت حسن البارودي المسكون بالعفاريت

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

فيديو جراف.. صفعه على وجهه.. صاحب عمل يجبر طفلا على العمل ليلا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ