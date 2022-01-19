توجيه الرئيس التاريخي بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها يتصدر اهتمامات الصحف المصرية

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم /الأربعاء/.

فتحت عنوان "قرارات تاريخية لتحسين معيشة المواطنين"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم «2022-2023»، حيث وجه الرئيس السيسى بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

ووجه الرئيس كذلك بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص برواتب الأساتذة المتفرغين.

وشملت توجيهات الرئيس السيسي ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

من جانبه، استعرض وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022 ــ 2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلى إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالى 400 مليار جنيه.

واطلع الرئيس كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

وتحت عنوان "السيسي يوجه بعلاج طفلة وجدها في لفتة إنسانية" ذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم نقل الطفلة "رودينا"، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وجدها بواسـطة سـيارة إسعاف مجهزة لمستشفى معهد ناصـر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية لعلاج الطفلـة وجدها.

وأوضحت الصحيفة أن الطفلة رودينا تعاني من الإصابة بمرض نادر يمنعها من القدرة على الحركة، تسبب في ضـعف أعصـاب يديها وتحتاج إلى إجراء ثلاث عمليات نقل بلازما بتكلفة تبلغ 120 ألف جنيه وعدم قدرة الأسـرة على تحمل تكاليف العلاج، كما يعانى جد الطفلة من ورم بالوجه وأمراض بالقلب.

وكان الرئيس السيسي، قد استجاب لحالة الطفلة وجدها عقب عرضها بأحد البرامج التليفزيونية، وفى لفتة إنسانية منه، وجه بعلاجهما فورا وتقديم كل الدعم للأسرة لكى تحيا حياة كريمة.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي، وجه بتدقيق كافة التفاصـيل الخاصـة بالمـشــروع المهم الخـاص بإنــشــاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسـمـدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسـمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي، أمس، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية.

ونقلت الصحيفة عن الــســفــيــر بــســام راضـى المــتحــدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مــع الخــبــرة الكندية، ووفــق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة فى تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة الــقــدرة الإنــتــاجــيــة المــقــتــرحــة لــلــمــشــروع بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج.

ولفتت "الأخبار" إلى أن الاجــتــمــاع شهد عـــرض التفاصيل الخــاصــة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأســمــدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة فى هذا الإطار.

وتحت عنوان "تدريب عابر للبحرية المصرية والفرنسية بنطاق الأسطول الجنوب بالبحر الأحمر"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن القوات البحرية المصرية والـقـوات الفرنسية نفذت تدريبا بحريا عـابـرا بنطاق الأســطــول الجنوبي بالبحر الأحــمــر، وذلــك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع فرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية (CHEVALIER PAUL)، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التدريبات اشتملت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التي أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها، وكذا تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير.

وتحت عنوان "رئيس الأركان يشهد مشروع (سهم– 1) بالمنطقة المركزية"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذي مستويين "سهم- 1" تجريه إحــدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، والذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مدبولي يستعرض تنمية الثروة السمكية في البحيرات الصناعية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات المصرية التي تشمل البحيرات الكبرى «السد العالي والمنزلة والبردويل والبرلس» وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجــراءات أهمها منع طرق الصيد المخالفة نهائيا وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر وأيضا تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

وأضافت الصحيفة أن وزير الزراعة عرض - خلال الاجتماع الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية - أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية مشيرا إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر ذلك بالإضافة إلى مــزارع الاستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

وأوضحت أن وزير الزراعة استعرض أيضا - خلال الاجتماع - أبرز ملامح المشروع القومى لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعــة قصب السكر باستخدام تقنيات إنــتــاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وتحت عنوان "وزير المالية: تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بــأخــرى جــديــدة تعمل بــالــغــاز الطبيعي تعد نموذجا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخــضــر مــن خـــال فــتــح آفــــاق جــديــدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديا بتسهيلات ائتمانية كبيرة حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلى في السيارات المشاركة عن 45 ٪.

أضاف الوزير: إننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي من خال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها بالتعاون مع الــوزارات والجهات المعنية موضحا أن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني منها: 11 ألفا و500 سيارة ملاكي وتاكسي، و500 سيارة ميكروباص.