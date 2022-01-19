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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يهدد روسيا من أوكرانيا: لن نسمح بانتهاك سيادة الدول دون عقاب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أعمال روسيا العدائية هو تحدِ للنظام العالمي، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بانتهاك سيادة الدول دون مواجهة أي عقاب.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء من أوكرانيا، أنه لا يمكن لأي دولة فرض قراراتها ومبادئها وآرائها على دولة أخرى، محذرًا من أن روسيا قد ترسل مزيدا من القوات باتجاه كييف "خلال مهلة قصيرة للغاية".

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ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، لفت إلى أن الرئيس جو بايدن طلب منه زيارة أوكرانيا لتأكيد الدعم الأمريكي لها بشأن أمنها وسيادتها، موضحًا أن لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف الجمعة المقبل، يأتي لمعرفة إلى أين وصلت الأمور الدبلوماسية بشأن كييف.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في الحفاظ على المسار الدبلوماسي، لكنه أشار إلى أن القرار يعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أوكرانيا، وسط مخاوف كبرى من غزو روسي محتمل لكييف.

وكان بلينكن أكد أمس الثلاثاء، التزام بلاده تجاه أوكرانيا في حال غزو روسيا لها.

وقال بلينكن في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إنه يجب مواصلة المسار الدبلوماسي لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا.

وأضاف بلينكن لـ لافروف أن مناقشة الأمن الأوروبي يجب أن تشمل الناتو والشركاء الأوروبيين.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديم 200 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لكييف.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أكدت إدارة الرئيس جو بايدن، تخصيص 200 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا، وسط مخاوف متصاعدة من غزو روسي لها.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المساعدة تمت الموافقة عليها في أواخر ديسمبر كجزء من الجهود الأمريكية لمساعدة أوكرانيا في حماية نفسها.

وحتى اليوم الأربعاء، رفضت الإدارة التعليق على ذلك، ولم يكن المسؤول مخولاً لمناقشة الأمر علنًا قبل اجتماعات بلينكين في كييف.

وقال المسؤول "نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وسنواصل تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه"، لكنه لم يكشف تفاصيل مضمون حزمة المساعدات.

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