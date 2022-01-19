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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جسر الحضارة.. آخر مستجدات تطوير كوبرى دمياط التاريخى

صدى البلد

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بمكتبها، مع المهندس إبراهيم مكى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" لتهنئته بتوليه مهام عمله الجديدز 

وأكدت أن المحافظة وشركة موبكو حققتا مؤخرًا تعاونا كبيرا لدفع عجلة التنمية على أرض دمياط،  أبرزهم مشروع صرف صحي عبد القادر ٢ وتأهيل وتطوير كوبرى دمياط التاريخى" جسر الحضارة"..

وتوجهت "محافظ دمياط" بالشكر إلى هشام نور الدين رئيس مجلس إدارة شركة موبكو السابق، على دعمه لهذه المشروعات والمبادرات.

وخلال اللقاء، بحثت المحافظ والمهندس مكى عدد من ملفات وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين، كما تابعا آخر المستجدات بمشروع تطوير وتأهيل كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" الذى تجريه الشركة وفقاً للبروتوكول المبرم مع المحافظة، لاستعادة مكانته التاريخية ودوره الثقافى الرائد وتعظيم الاستفادة من هذا الأثر واستغلاله فى تنشيط السياحة..

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دمياط تنشيط السياحة ميناء دمياط الأسمدة منال عوض محافظ دمياط

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