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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قتلى ومفقودون ومشردون.. هذا ما فعلته فيضانات إيران الأعنف منذ سنوات

ثلوج في إيران
ثلوج في إيران

تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج بعد شهور من الجفاف في حدوث فيضانات في أنحاء إيران الأسبوع الماضي ، مما تسبب في وفيات وإلحاق أضرار بآلاف الممتلكات والطرق، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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ووفقًا للتقارير ، فإن المناطق الجنوبية من البلاد - في مقاطعات سيستان وبلوشستان وكرمان وفارس وهرمزجان - هي الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة ، مع ارتفاع عدد الضحايا والقرى التي بقيت بدون كهرباء ومحاطة بالمياه.

تسببت الثلوج الكثيفة ، التي لم يسبق لها مثيل في السنوات الأخيرة ، في قطع الممرات الجبلية. بعض المناطق مغطاة بستة أقدام من الثلج.

قالت السلطات المحلية ان أربعة اشخاص بينهم ثلاثة أطفال ، لقوا مصرعهم في فيضانات في إقليمي كرمان وهرمزجان ، وتم إخلاء عشرات القرى وانقطع الوصول إلى أكثر من 300 قرية أخرى.

لا يوجد عدد محدد للضحايا ، حيث لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين وأنظمة الاتصالات مفقودة في العديد من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات ، في حين أن عمليات الإغاثة بطيئة وغير كافية.

قال محافظ كرمان علي زينيفاند في اجتماع لفريق إدارة الأزمات بالمقاطعة يوم الأربعاء إن الوضع في العديد من البلدات والقرى حرج حيث تحاصرها المياه ، وما لم ينخفض هطول الأمطار ، لا يمكن السيطرة على الفيضانات.

قام مسؤولون من وزارات ومنظمات مختلفة ، بما في ذلك الرئيس إبراهيم رئيسي والعديد من القادة العسكريين ، بزيارات للأشخاص الذين يعيشون في مساكن مؤقتة.

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