المتهم بقتل بودي جارد أكتوبر: كان بيشرب خمور ومخدرات في بيتي

"رميته في الحمام يومين ولما ريحته بدأت تظهر قطعت جثته وحطيتها في الثلاجة لحد ما رميتها في اكتر من مكان".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته لاشلاء في أكتوبر سرد تفاصيل الجريمة.

وقال المتهم، خلال مناقشة فريق البحث بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر له انه يعمل مقاول وتعرف على المجني عليه الذي يعمل "بودي جارد" منذ قرابة عامين وكان الأخير يتردد عليه كثيرا في شقته بأكتوبر إلا أنه في الفترة الأخيرة أقام معه بشكل دائم بعدما تشاجر مع زوجته وطلب منه استضافته في شقته.

وأكمل المتهم، أن المجني عليه كان سيئ الخلق ويقوم بعدة أفعال يرفضها حيث كان يتعاطى المواد المخدرة ويتناول الخمور إضافة إلى تردد فتيات عليه في شقته وهو ما كان يرفضه المتهم الذي اكتشف ان منزله تحول إلى ما يشبه "الوكر" لكنه كان يخشى مطالبة المجني عليه بالرحيل خوفا منه نظرا انه بودي جارد قوي البنية.

وعن يوم الجريمة ، قال المتهم، إنه نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة فقرر التخلص منه وغافله وانهال على جسده بالطعنات مرددا: "خدته على خوانة" حتى سقط البودي جارد غارقا في دمائه وفارق الحياة

واستكمل المتهم ، قائلا: أنه كان لا يعرف كيفية التخلص من جثة صديقه فقام بحمله ووضعه داخل البانيو في الحمام حتى يفكر في حل وتركه لمدة يومين ومع بداية انتشار رائحة كريهة للجثة قفزت الى ذهنه فكرة تقطيعها لأجزاء حتى يتمكن من ألقاها بدلا من حمل الجثة بالكامل فاستأجر صاروخ كهرباء وعاد الى الشقة وقام بتقطيع جثة صديقه ، حيث فصل الذراعين والرجلين وكف اليد عن الجذع، ووضع الأشيلاء داخل الثلاجة وتمكن من التخلص من جزء منها في مكان لتجميع القمامة وجزء آخر في قطعة أرض فضاء والمتبقي القاه في شقة مهجورة في مكان ناء.

وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية من خلال فحص علاقات المجني عليه والأماكن التي يتردد عليها والاستعانة بالتقنيات الحديثة، انتهت الى تحديد هوية المتهم افتراس المتهم إسلام المهداوي رئيس مجلس مباحث أول أكتوبر قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف فور مواجهته وارشد عن متعلقات المجني عليه التي أخفاها في شقته.

العثور على (2) كيس بلاستيك



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بتاريخ (15) الجارى بالعثور على (2) كيس بلاستيك (بنقطة لتجميع مخلفات القمامة) وبداخلهم أجزاء آدمية (ذراع - كف يد)، وبتاريخ (16) الجارى تم العثور على أجزاء آدمية (ساقين) داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت قيادة اللواء مدحت اروس مدير الإدارة العامة للمباحث ةوالعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (حاصل على ليسانس – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته ترك على أثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه (بدون عمل – له معلومات جنائية) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات ترأس المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول قوة أمنية استهدفت المتهم ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه والمجنى عليه من متعاطى المواد المخدرة ومُنذ حوالى أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته.

وأضاف بأنه عقب ذلك قام بوضع جثة المجنى عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين، واستأجر صاروخ حديدى وقام بتقطيعها لأجزاء وإلقائها بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على (هاتفه المحمول، حقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية)، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة، متعلقات المجنى عليه، حقيبة سفر مدممة)، كما أرشد على جزء من باقى الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم.