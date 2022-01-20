تضامن البرلمان: مشروع قانون حقوق المسنين يضمن لهم الحماية القانونية والرعاية الصحية

قال النائب عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن كبار السن تعبر من الفئات التي توليها الدولة عنايتها ، إلا أنه في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العالم كافة، كان من الواجب علينا أن يحظى كبار السن بقدر كافى من الاهتمام من خلال توفير العديد من الخدمات بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف القصبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ترتكز سياسة الدولة على عدم تهميش أي فرد من أفراد المجتمع، والعمل على توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة.

وتابع رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، أنه تفعيلا للمادة (۸۳) من الدستور ، وحرصا وتقديرا لفئة من أهم فئات المجتمع، وهم المسنين، وحرصا على ضرورة توفير تشريع يحفظ ويضمن لهم الحماية القانونية والاجتماعية والرعاية الصحية والأسرية، ويقنن حقوقهم واحتياجاتهم ، ويفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى افراد الأسرة، تم تقديم مشروع قانون حقوق المسنين إلى البرلمان لكي يفي بحقوقهم.