مشروب دول الخليج.. قهوة الهيل العربي

تشتهر دول الخليج بالتوابل والتي يتم اضافتها علي جميع الأكلات المقدمة حتي أن قهوة دول الخليج يضاف إليها الهيل.

نعرض لكم اليوم طريقة عمل القهوة العربي بدول الخليج

قهوة الهيل العربي

ملاعق كبيرة قهوة غير محمصة

4 1/2 أكواب ماء

1 1/2 ملعقة صغيرة من بذور الهيل المطحون

ضعي القهوة في مقلاة ثقيلة ، ثم تحمصها على نار عالية مع التحريك المستمر حتى تبدأ في التحول إلى اللون البني. أزلها واتركها لتبرد ، ثم تطحن بخشونة.

ضع الماء في إبريق القهوة ثم اتركه يغلي. نضيف القهوة ثم نقعها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق. صُب من خلال مصفاة في إبريق (إبريق القهوة) أو وعاء قهوة عادي آخر. يُضاف الهال ويُغلى المزيج.

اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اسكبيه في فناجين قهوة عربية صغيرة وقدميه

كما تقدم مع القهوة حلوي من اللوز والكاجو

الطريقة

كوب كاجو خام

1 كوب جوز

1/2 كوب لوز مقشر

1 ملعقة صغيرة من بذور الهال المطحون

2 كوب سكر

1/2 كوب ماء

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

عبوة 1 باوند من عجينة الفيلو

زيت للقلي

ضعي الكاجو والجوز واللوز والهيل وكوب من السكر في محضر الطعام ثم اخفقي لمدة دقيقة لعمل الحشوة. اجلس جانبا.

ضع باقي السكر والماء في قدر واتركه حتى يغلي. يُترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق ثم يُضاف عصير الليمون لعمل الشراب. اتركيه على نار منخفضة جدا.

تقطع عجينة الفيلو إلى أرباع ثم تغطى بقطعة قماش مبللة قليلاً. خذ قطعة واحدة في كل مرة وضع ملعقة كبيرة من الحشوة على طول منتصف الحافة السفلية. أضعاف الجانبين في ملء.

بلل بأصابع الحافة العلوية ثم لف من أسفل إلى أعلى. كرر حتى تنتهي جميع قطع عجينة الفيلو.

ضع الزيت بعمق 1 إلى 2 بوصة في قدر ، ثم سخنه. تقلى القلي على نار متوسطة ، وتقلبها حتى تصبح بنية خفيفة.

أزيليها ثم ضعيها في شراب دافئ لبضع لحظات.

ترفع من الشراب وتترك لتبرد وتقدم