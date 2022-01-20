يمن الحماقى عن الحد الأدنى للأجور: يجب أن يتناسب الأجر مع الإنتاج

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن دور الإعلام مهم جدا لتوضيح الحقيقة للمواطنين، مشيرة إلى انه لم نستوعب حتى الآن ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 لكى نستوعب ارتفاعها مرة أخرى لـ2700.



وأضافت الحماقى في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 سيبدأ من الموازنة العامة للدولة الجديدة 2022/2023، مشيرة إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستبدأ من يوليو القادم.

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسس المستقبلية للمرحلة القادمة لكى يتم طرحها على البرلمان لمناقشتها وإقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة، مؤكدة أن تطبيق قرار زيادة الأجور إلى 2700 سيبدأ من يونيو المقبل، منوهة بأن المجلس الأعلى للأجور أعطى استثناء لبعض شركات القطاع الخاص وفقاً لظروفهم.



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أهمية التجربة ورفع المهارات للشباب في الفترة المقبلة لكى يكون الأجر متناسب مع الإنتاجية.