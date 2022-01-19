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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدلاء والمستبعدون..اجتماع طارئ لـ كارتيرون مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من فاركو

جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك وفاركو

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة فاركو الأخيرة بكأس الرابطة، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الحديث مع فيرناندو مخطط الأحمال للاطمئنان على هؤلاء اللاعبين وسير البرنامج التأهيلي الموضوع لهم.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للسداسي رزاق سيسيه وإسلام جابر وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وعبدالله جمعة، خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

واصل طارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم للعودة للتدريبات في الفترة المقبلة.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني لهذه المجموعة بشكل تدريجي حتي يتم تجهيزهم بأفضل شكل استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة.

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة بشكل كامل في تدريبات حراس المرمى التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة.

انتظم أيمن حفني وحازم إمام في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت  اليوم الأربعاء  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة.

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جهازه المعاون، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهد الاجتماع الحديث عن الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة في كأس الرابطة، وشرح المدير الفني البرامج التدريبية التي سيخوضها الفريق في الأيام المقبلة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على هذه الفقرة  بمعاونة أفراد الجهاز الطبي بالزمالك.

وأعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام فاركو بكأس الرابطة مؤكدا أنها نتيجة مستحقة ومنطقية طبقا لسير المباراة خاصة أن الفريق الأبيض كان رد فعل فقط.

الزمالك فاركو كأس الرابطة ملعب عبداللطيف أبو رجيلة كارتيرون

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