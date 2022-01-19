بفستان وردي.. أحلام الشامسي تتألق عبر انستجرام

نشرت الفنانة أحلام الشامسي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت أحلام في الصورة مرتدية فستان أنيق باللون الوردي الهادئ، ذو أكمام طويلة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع مجوهرات باللون الفضي.

ونالت الصورة اعجاب كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “جمالك - ملكة - جمال علي المسرح”.

وعلقت الفنانة أحلام الشامسي علي احتجازها داخل دولة الكويت، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت أحلام الشامسي فيديو لها، وعلقت عليه كاتبه: “هذه قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا انحجز في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم، الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف لاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ؟؟”.

ورفض الفنان عبد المجيد عبد الله طلب الفنانة أحلام الشامسي، بغناء أغنية حزين، خلال مقطع فيديو جمعهما.

ونشرت أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو يجمعها مع الفنان عبدالمجيد عبدالله، وظهرت فيه أحلام وهي تطلب منه غناء أغنية "حزين" لكنه رفض وأكد أن هذه الأغنية لم يعد في إمكان أي مطرب أن يقدمها بعدما قامت أحلام بغنائها.

وعلقت أحلام على الفيديو، وكتبت: "سألته متى بتغني (حزين).. شوفوا التواضع ورده.. عبدالمجيد عبدالله أنها ليلة عبدالمجيد ياسادة زانت الحفلة نور فوق نور أستاذنا الكبير".