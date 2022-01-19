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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار نهضة مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

صدى البلد

تشارك دار نهضة مصر للنشر بمجموعة من الإصدارات خلال الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣ والمزمع إقامتها خلال الأسبوع المقبل.

 

وتقدم نهضة مصر لقرائها المزيد من الأعمال الأدبية والثقافية المتميزة للعديد من المفكرين والأدباء المبدعين من رواد الثقافة في مختلف المجالات. يتصدر قائمة الإصدارات الجديدة "ثلاثية القطائع" للكاتبة ريم بسيوني التي تدور أحداثها في عهد ابن طولون، وتتناول الحياة الاجتماعية والسياسية لمصر في تلك الحقبة.. " الحارس" لعالم الآثار الشهير زاهي حواس الذي يقدم سيرته الذاتية بدءًا من مرحلة الطفولة ونشأته في قرية العبيدية وحتى آخر تكريم حصل عليه من إمبراطور اليابان، والدكتوراه الفخرية من جامعة روسيا التي حصل عليها قبل طباعة الكتاب بأيام.. "جند الخلافة" للكاتب الصحفي جلال نصار والذي يرصد تطور التيارات الإسلام السياسي والبيئة الجيوسياسية الجديدة، والمناخ الذي أتاح لها الانتشار والتوغل.. " مقهى ريش.. عين على مصر" للكاتبة ميسون صقر الذي يرصد حكايات القاهرة الخديوية، ويسرد تفاصيل التاريخ المعماري والثقافي والسياسي والاجتماعي لتلك الحقبة.. " مرآة السيدة مو" لنهى شوقي وهي رواية اجتماعية تتناول أحداثها قصة زوجة شابة وأم لطفلين أفنت سنوات زواجها دون أن تنتبه لحقيقة أنها أبدًا لم تنظر لصورتها في المرآة، ولا تعرف صورتها الحقيقية حتى أمام نفسها. وتزداد أزمتها حينما يخبرها زوجها أنه يريد الانفصال عنها للارتباط بأخرى.. رواية "لبيروت.. الورق الأصفر" لخميلة الجندي التي نرى من خلالها بيروت والقاهرة في الخمسينيات والستينيات وفي الألفية الجديدة، ونشاهد كيف لعبت الحروب بمصائر البلاد والبشر. 

 

كلاسيكيات الأدب العربي 


هذا، كما تقدم الدار في سعيها لإعادة إحياء كلاسيكيات الأدب العربي "الأعمال الكاملة في الفكر الإسلامي" لعباس العقاد وتقديمها للقراء؛ حيث تحتوي على كنز من الأعمال الفكرية التي تتناول الإسلامي الوسطي في سياق فكري عميق.

 

 إصدارات الأطفال 

وفي إطار سعيها لنشر الثقافة ومساعدة أولياء الأمور في العثور على الكتب المناسبة والأعمال المميزة في أدب الطفل، نفذت الدار مشروع التصنيف العمري الذي يمكن أولياء الأمور من انتقاء الكتاب الذي يتناسب مع المرحلة العمرية لأطفالهم وقدراتهم في كل مرحلة؛ حيث تم تقسيم جميع كتب الأطفال إلى مراحل عمرية، بحيث يحمل كل كتاب علامة تدل على الفئة العمرية المناسبة، ويستطيع ولي الأمر معرفة نوع الفئة التي ينتمي إليها الكتاب، سواء كان كتابًا للأنشطة أم كتابًا يتضمن خيالًا وقصصًا أم كتابًا يقدم للطفل معلومة جديدة. كما يستطيع ولي الأمر من هذه العلامة معرفة ما إذا كان الكتاب مناسبًا ليستطيع الطفل قراءته بمفرده، أم إن الكتاب مناسب كنشاط استماعي للطفل؛ حيث يقوم ولي الأمر بقراءته له. 


كما تقوم الدار هذا العام بتخصيص ركن خاص لإصداراتها من قصص الأطفال الحائزة على جوائز عربية وعالمية ليتسنى لأولياء الأمور انتقاء أفضل الأعمال التي قدمتها الدار على مدار رحلتها في نشر الإبداع والثقافة في مجال أدب الطفل. 

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ريم بسيوني : عشت رحلة ممتعة مع ثلاثية القطائع

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«دار نهضة مصر» تصدر رواية «مرآة السيدة مو» في معرض الكتاب 2022

إصدارات جديدة


أما عن الإًصدارات الجديدة، فتطرح دار نهضة مصر عددًا من الأعمال الأدبية المتميزة للأطفال يأتي في مقدمتها سلسلة "ريهام وحروف الكلام" و "من نافذة القطار" للكاتبة سماح أبوبكر، "بلا بلا" لتمارا قشحة، "سر العناق" و"أبيض وأسود" لجيكر خورشيد، "الفتى هاه" للكاتب مهند العاقوص، "بحر وجبل" للكاتب والرسام وليد طاهر. أما عن إصدارتها لليافعين فتصدر الدار رواية "الكرسي المجاور" للكاتبة رانيا أمين و "غزل البنات" للكاتب أحمد العباسي.
يأتي كل هذا إلى جانب مجموعة من الكتب المترجمة العالمية الأفضل مبيعًا على مستوى العالم، حيث إن الشركة هي الوكيل الوحيد لمنتجات شركة ديزني العالمية Disney وناشيونال جيوجرافيك National Geographic وDK، كما تقدم أيضًا كتب سكولاستيك Scholastic.

خصومات متنوعة 

وانطلاقًا من حرصها على جعل الكتاب متاحًا لجميع القراء وتشجيع الشباب والأطفال على القراءة، تقدم دار نهضة مصر باقة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات تصل إلى 40% على جميع الإصدارات من الكتب الثقافية وكتب الأطفال، و30% على الإصدارات الحديثة، كما تقدم خصومات تصل إلى 80% من خلال  جناح خاص في صالة (2) للكتب المخفضة بفئات تبدأ من 5 جنيهات وتصل إلى 35 جنيهًا بحد أقصى.

دار نهضة مصر ريم بسيوني الدكتور زاهي حواس القطائع ثلاثية ابن طولون أدب الطفل

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