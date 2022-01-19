رغم برودة الجو.. أهالي كفر الشيخ يتابعون مباراة مصر والسودان على المقاهي|شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، إقبالاً كبيراً من المواطنين على المقاهي الشعبية والكافتيريات؛ لمشاهدة مباراة مصر والسودان، في منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية خاصة في ظل الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة وبرودة الجو.



وفي سياق متصل، دشن عدد من رواد «السوشيال ميديا» هاشتاج #مصر_السودان، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك عقب بداية الشوط الأول لمباراة منتخب مصر والسودان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية.

وتصدر هاشتاج #مصر_السودان قائمة الأكثر تداولًا عبر «تويتر»، فضلاً عن سيل الدعوات والتعليقات بفوز المنتخب الوطني في هذه المباراة.

IMG-20220119-WA0075

IMG-20220119-WA0074