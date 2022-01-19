أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

رصدت كاميرا “صدى البلد”، أجواء مباراة منتخب مصر أمام السودان في الجولة الثالثة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة في الكاميرون.

وحرصت الجماهير المتواجدة بالمقاهي والكافيهات على رفع علم مصر بمختلف أحجامه تشجيعًا للمنتخب الوطني في مواجهته أمام السودان.

وتأتي المباراة بين مصر والسودان ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وانطلقت مباراة مصر والسودان الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والموافق الثامنة مساء بتوقيت الكاميرون.

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