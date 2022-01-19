روسيا: إرسال بريطانيا طائرات محملة بالأسلحة لـ أوكرانيا يشعل الصراع ويزيد التوتر

حذرت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم الأربعاء، من أن تزويد بريطانيا لأوكرانيا بالأسلحة سيؤدي حتما إلى تأجيج التوتر والتصعيد.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، كتبت السفارة في بيان لها: "من الواضح أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة لن يؤدي إلا إلى إشعال الصراع وتأجيج التوتر".

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الدفاع البريطانية جيمس هيبي، أن "حكومة المملكة المتحدة سلمت بضعة آلاف من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لأوكرانيا في مواجهة احتمال خطير للغزو الروسي".

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يوم الاثنين، أن "بريطانيا أعدت حزمة مساعدات جديدة لكييف تهدف إلى زيادة القدرة الدفاعية لأوكرانيا".

وأضاف: "نتحدث عن توريد أسلحة خفيفة مضادة للدبابات للأغراض الدفاعية في ظل حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا".