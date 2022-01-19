التضامن: 60 ألف جنيه لكل أسرة في ضحايا حادث سيارة المنوفية |تفاصيل

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تواصلت مع محافظ المنوفية ومديرية التضامن الاجتماعي لإجراء تدخل سريع بشأن دعم أهالي ضحايا حادث سيارة المنوفية.

وأضاف “أيمن عبد الموجود” خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: الوزارة تواصلت على الفور مع المحافظة والجمعيات الأهلية لتقديم الدعم للأسر، حيث تم توفير 60 ألف جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى 55 ألف جنيه مخصصة من الجمعيات الأهلية، و25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

واسترسل: المبلغ يأتي في إطار دعم الدولة لتلك الأسر، مؤكدا على أن الفترة القادمة سيكون هناك حملات توعية حول عمالة الأطفال.

وأكمل: وزارة التضامن ستعمل على رفع كفاءة منازل تلك الأسر واستكمال تجهيزاتها للعمل على تحسين الظروف المعيشية لهم.

