سفير ليتوانيا ونقيب السياحيين يفتتحان معرض الأيقونات البرونزية

افتتح السفير ارتوراس جاليوناس سفير لتوانيا بالقاهرة بحضور باسم حلقة نقيب السياحيين معرض الايقونات البرونزية للفنان العالمي "الكساندراس ألكسييفاس" "ALEKSANDRAS ALEKSEJEVAS" بالتعاون مع سفارة جمهورية ليتوانيا لدى جمهورية مصر العربية بحضور عدد من أعضاء سفار لتوانيا بالقاهرة.

يقام المعرض في دير أنافورا بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وذلك من 19 يناير ألى 26 يناير 2022 الجاري.

كان في استقبالهم نيافة الأنبا توماس حيث القي كلمة ترحيب بالوفد عبر فيها عن المحبة والسلام والصداقة بين بني البشر باختلاف لغتهم والوانهم وجنسياتهم مرحبا بزيارة الوفد متمنيا تكرار الزيارة واستمرار التعاون مع الجانب اللتواني.

وفي كلمته اعرب سفير لتوانيا بالقاهرة ارتوراس جالينيوس عن سعادته بهذه الزيارة الروحية ورعاية جمهورية لتوانيا لمعرض الايقونات في انافورا وترحيبه بالتعاون الدائم لمثل هذه المعارض والفعاليات .

فيما اعرب بإسم حلقة نقيب السياحيين عن شكره لسفير لتوانيا علي دعوته لحضور افتتاح هذا المعرض كما وجه الشكر لنيافة الانبا توماس علي حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال واكد ان انافورا يعد ضمن المعالم السياحية الدينية الهامة في مصر ويجب ان يكون لهذا المكان الرائع حظ في البرامج السياحية.

حيث افتتاح المعرض اليوم تبعه جولة داخل الدير وزيارة الكنائس واماكن الاقامة لزوار انافورا واختتموا الزيارة بمعرض منتجات الدير.