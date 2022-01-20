عمر كمال وعبد الباسط حمودة بفيديو كوميدي على انستجرام I شاهد

شارك المطرب الشعبي عمر كمال مقطع فيديو كوميدي يجمعه بالفنان عبد الباسط حمودة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عليه عمر كمال: “لما تقول لأبوك عايز اروح دهب وسانت كاترين 😂😂”.



تمكن عمر كمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية بحبك بعد طرحها بساعات .

وحققت أغنية بحبك من غناء عمر كمال ما يزيد عن مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، وتعد الأغنية هدية من الفنان أحمد العوضى إلى زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .

وكان قد طرح الفنان عمر كمال الفيديو كليب الرسمي لأغنية "بحبك" التي أهداها الفنان أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، واختار كلماتها بنفسه، وذلك على قناته بموقع يوتيوب.

أغنية بحبك من غناء عمر كمال وكلمات محمود عليان وألحان وتوزيع حسام سعيد، وشهد الفيديو كليب مشاهد رومانسية من أعمال العوضي وياسمين وتسجيل الأغنية في الاستوديو ولقطات من عيد ميلاد النجمة الشهيرة.

أكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة "العوضي " وأنه يعتبر اخ له وخاصة انه دائما معهم في جميع مناسباتهم .