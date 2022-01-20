مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 1- 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 20 - 1 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم،ولعل ابرزها منافسات بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون حيث يلعب منتخب الجزائر امام كوت ديفوار.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



أرسنال X ليفربول – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا



إلتشي X ريال مدريد – 8 مساء

اتلتيك بيلباو X برشلونة – 10.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية



سيراليون X غينيا الإستوائية – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max

كوت ديفوار X الجزائر – 6 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مالي X موريتانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max

جامبيا X تونس – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



خيتافي X غرناطة – 8 مساء - beIN Sports Fr 6 HD max

مواعيد مباريات الدوري التركي



ألانيا سبور X هاتاي سبور – 4 عصرًا

جالاتا سراي X قاسم باشا – 7 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



روما X ليتشي – 10 مساء

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز منتخب مصر كالاتى :

1- نيجيريا 9 نقاط .

2- مصر 6 نقاط .

3- غينيا بيساو نقطة وحيدة .

4- السودان نقطة وحيدة