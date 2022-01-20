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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يخسر معركة قضائية جديدة بشأن اقتحام مبنى الكونجرس

ترامب
ترامب

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب، منع تسليم الكونجرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي.

وسعى ترامب إلى منع تسليم الوثائق، التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني، إلى لجنة الكونجرس المكلفة التحقيق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، مستندا إلى امتياز تنفيذي يمنح الرئيس صلاحية منع الكشف عن وثائق سرية.

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات المعنية.

والثلاثاء، أصدرت لجنة التحقيق في الكونجرس مذكرات استدعاء شملت رودي جولياني، وهو شخصية محورية في محاولة دونالد ترامب إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، وثلاثة آخرين من مساعدي الرئيس السابق.

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وهذه الاستدعاءات هي الأحدث في سلسلة من الطلبات التي أرسلتها لجنة مجلس النواب إلى أشخاص ضمن الدائرة المقربة من ترامب للإدلاء بشهادتهم، بعد أن حولت اللجنة تركيزها إلى مسؤولين في قلب حملة ترامب للتمسك بالسلطة بوسائل غير ديمقراطية.

وكان جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق، يحظى باحترام واسع قبل أن يلطخ سمعته بمواصلته الظهور في وسائل إعلام وقاعات محاكم للترويج لمزاعم غير مدعمة بإثباتات حول حصول تزوير في الانتخابات.

ويحقق الكونجرس في الهجوم العنيف قبل عام على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس ترامب لمنع إعلان فوز جو بايدن.

وتبحث اللجنة المختارة للتحقيق في كيفية حصول الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مبنى الكابيتول، وما إذا كان لترامب ودائرته المقربة أي دور في التشجيع عليه.

وسبق أن استدعت اللجنة العديد من الشخصيات القريبة من ترامب مثل مستشار الأمن القومي السابق ستيف بانون، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

 

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