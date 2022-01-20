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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا تقدر بـ 200 مليون دولار وسط تزايد التوترات مع روسيا.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم تأكيد هذه المساعدات اليوم خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لأوكرانيا ولقائه برئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن هذه المساعدات تعد جزءا من جهود أمريكية لدعم أوكرانيا فيما لو تعرضت لهجوم من جانب روسيا.

وأكد بلينكن للرئيس الأوكراني أن أوكرانيا تحظى بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما تعرضت لاعتداء، مشيرا إلى أن هناك خططا لزيادة هذه المساعدات لأوكرانيا.

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