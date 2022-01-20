عاجل
وزيرة الهجرة تثمن إمداد "الثقافة" مدرسة نجيب محفوظ بإصدارات الأديب العالمي الصين تعلن عن أولى وارداتها من النفط الإيراني منذ ديسمبر 2020 إغلاق مزلقان الحبشي اليوم بالمنيا لأعمال تطوير السكة الحديد السعودية تطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية للتخلص من تراكمات امتدت لعقود طويلة.. رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية.. ونواب: تسهم في خفض سعر الخدمة المقدمة للمواطنين.. ومردودها إيجابي على الموازنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الـ12 على التوالي

صدى البلد

 

أغلقت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، اليوم /الخميس/ حركة الصيد أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط، وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي؛ وذلك لاستمرار سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي أدت لاستمرار ارتفاع أمواج البحر المتوسط.


وطمأنت إدارة الميناء - في بيان اليوم - أصحاب المراكب والصيادين بأن هذا الإجراء يتم للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم خوفا من هياج البحر، حيث يأمل الصيادون ويتوقعون تحسن الأحوال الجوية عصر اليوم.


ومن جانبه، وجه محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين إدارة الميناء بإنهاء إجراءات استخراج تصاريح السروح تدريجيًا؛ لتكون المراكب جاهزة للانطلاق فور تحسن الأجواء، مشددا على إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد القصوى، وعمل نوبتجيات من موظفي الميناء لمتابعة المراكب الراسية في حوض الميناء لتأمينها.

 

ترشيحاتنا

4 دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف البناء في القدس الشرقية

رئيس الوزراء: مصر تتطلع للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة

لا يفسد ولا تنتهي صلاحيته.. فوائد مذهلة للبن النوق ..تعرف عليها

الطقس اليوم: ثلوج على سيناء وأجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات

امتحانات الصف الرابع الابتدائي | التلاميذ يختتمونها اليوم بـ الرياضيات

موعد صلاة الضحى وعدد ركعاتها.. وهل يأثم من تركها ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عن القبلات والإغراء وسوء السمعة.. هكذا أشعلت رانيا يوسف السوشيال بتصريحات مثيرة

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

هل يجوز إنهاء خدمة الموظف حال إصابته بـ كورونا ؟

بعد شهر زواج| تفاصيل وفاة زوجين داخل شقتهما خنقا بالغاز فى القليوبية

تعليق الدراسة 10 أيام في الجزائر بسبب كورونا

اليوم آخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير

5 نصائح لتجنب الإصابة بهشاشة العظام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ