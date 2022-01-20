إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الـ12 على التوالي

أغلقت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، اليوم /الخميس/ حركة الصيد أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط، وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي؛ وذلك لاستمرار سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي أدت لاستمرار ارتفاع أمواج البحر المتوسط.



وطمأنت إدارة الميناء - في بيان اليوم - أصحاب المراكب والصيادين بأن هذا الإجراء يتم للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم خوفا من هياج البحر، حيث يأمل الصيادون ويتوقعون تحسن الأحوال الجوية عصر اليوم.



ومن جانبه، وجه محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين إدارة الميناء بإنهاء إجراءات استخراج تصاريح السروح تدريجيًا؛ لتكون المراكب جاهزة للانطلاق فور تحسن الأجواء، مشددا على إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد القصوى، وعمل نوبتجيات من موظفي الميناء لمتابعة المراكب الراسية في حوض الميناء لتأمينها.