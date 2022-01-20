حريق يلتهم فندقا وأربعة مبان فى أمريكا .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد حريق في بلدة على شاطئ ماساتشوستس تسبب في تدمير خمسة مبان .

تسبب حريق غذته رياح قوية في تدمير فندق وأربعة مبان أخرى في سالسبوري على ساحل ولاية ماساتشوستس، جنوب الحد الفاصل مع ولاية نيوهامشير في الولايات المتحدة. وقد انتشرت ألسنة اللهب بسرعة وتسببت كذلك في إلحاق أضرار بمبان أخرى وفق مسؤولين.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أشخاص، بينما لم تحدد السلطات المحلية سبب اندلاع الحريق أو بداية مكان اندلاعه. وأظهرت صور ولقطات مصورة من عين المكان ألسنة اللهب وهي تحرق هياكل منشآت.