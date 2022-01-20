سلطنة عمان الثالثة عربيًا في مؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار

حصلت سلطنة عمان على المركز الثالث عربيًا في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، الذي تضمنه التقرير الخامس لتنافسية الاقتصادات العربية، الصادر من صندوق النقد العربي اول أمس.وصنفت سلطنة عمان بين أفضل 6 دول في المؤشر العام للتنافسية العربية، مع كل من الإمارات والسعودية وقطر والمغرب والكويت، وحصلت السلطنة على المركز الثالث عربيًا في مؤشر تنافسية البنية الأساسية الفرعي.



وقال الصندوق بأن العدد الخامس من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” يرصد تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.



ويرصد التقرير مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيرًا كميًا تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة.