امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي السبت..التعليم تقرر عقدها ورقيا وإعلان النتيجة بالتقديرات.. و10 ممنوعات في اللجان

تنطلق السبت القادم امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي (امتحانات نصف العام العام) في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كل ما ينشر عن تعديل جداول و مواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.

جدول الصف الأول الثانوي



السبت 22 يناير 2022 : اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الاثنين 24 يناير 2022 :

الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

الجغرافيا من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا

الاربعاء 26 يناير 2022:

التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

الاحياء من 11 صباحا لـ 12:30 صباحا

السبت 29 يناير 2022 :

اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الاثنين 31 يناير 2022 :

الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا

الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا

الاربعاء 2 فبراير 2022 :

الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا



جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي



الأحد 23 يناير 2022 :

اللغة العربية من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

تطبيقات الرياضيات لطلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 3 عصرا

الجغرافيا لطلاب ادبي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا



الثلاثاء 25 يناير 2022 :

اللغة الاجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الأحد 30 يناير 2022 :

جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الاحياء لطلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا

الفلسفة والمنطق لطلاب ادبي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا

الثلاثاء 1 فبراير 2022 :

اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الفيزياء لطلاب علمي من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

التاريخ لطلاب ادبي من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

الخميس 3 فبراير 2022 :

الكيمياء لطلاب علمي من 9 صباحا لـ 11 صباحا

علم النفس والاجتماع لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا

التعليم : امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقية

وقررت وزارة التربية والتعليم ،عقد امتحان الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا بالدراسة بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد بداية من يوم 22 يناير 2022 ، وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

و تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي

و يسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني

وتعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير 2022 طبقا للجدول المعتمد

وتتولى كل مدرسة وضع اسئلة امتحانات الهوية القومية ( اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية

يقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الاول للمادة بوضع اسئلة الامتحان على ان يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون اسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و 30% منها مقالي

و يجوز ان تكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة او تكون الاجابة بورقة منفصلة عن ورقة الاسئلة ايهما نسب للمدرسة

شكل نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

وتشكل لجنة من معلمي المواد لتقدير اوراق الاجابة بكل مدرسة على ان تعلن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي في صورة تقديرات : ( من 85 إلى 100 ممتاز - كم 65 إلى اقل من 85 جيد جدا - من 50 إلى اقل من 65 جيد - اقل من 50 ضعيف )

و تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية

و يتم قبول الأعذار التي يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

و يتولى مدير المدرسة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين في الامتحانات.

طارق شوقي: محدش هيقدر يغش بالتابلت

وقد أثارت فكرة السماح بالدخول بـ التابلت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الورقية جدلا واسعا ، حيث اعتبر أولياء الأمور هذا الاجراء خاطئ لأنه سيسهل عملية الغش وتبادل الإجابات بـ التابلت بين الطلاب داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه الانتقادات لوقف حالة الجدل المثارة بهذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي تتم على مستوى المدرسة وليست امتحانات قومية موحدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على ذلك لن يتمكن الطلاب من استخدام التابلت في الغش الإلكتروني مثلما يروج البعض .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أهمية التابلت في المرحلة الثانوية ، تكمن في كونه المصدر التعليمي المحوري للطلاب ، حيث توفر وزارة التربية والتعليم للطلاب عبر اجهزة التابلت الكتب الرقمية ، وبنك المعرفة المصري ، وغيرها من التطبيقات التعليمية المتنوعة التي يمكن للطلاب استخدامها بدلا من الاعتماد على الكتب المدرسية كمصدر وحيد للمعلومة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الغش مسؤولية وقرار فردي ، مشددا على أن الخاسر الوحيد سيكون هو الطالب الغشاش الذي فقد فرصة التعلم والتدرب على الأسئلة الجديدة.

محظورات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

حظر دخول أى طالب بعد موعد بدء اللجنة.

حظر دخول أى طالب أو معلم غير مرتد كمامة.

حظر دخول اللجنة بدون المرور بإجراءات قياس الحرارة والتعقيم و التباعد.

حظر اصطحاب أى كتاب ورقي داخل اللجنة والا سيعتبر الأمر غشا.

حظر اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا في اللجان حتى لو كان مغلقا وإلا سيتم عمل محضر الغش.

حظر إلقاء أى رد غير ملائم على الملاحظ أو إحداث أى بلبلة داخل اللجنة وإلا سيتم عمل محضر للطالب.

حظر أي محاولات لـ الغش بمختلف وسائله وإلا سيتم التحويل للتحقيق مباشرة.

حظر دخول الملاحظين والمراقبين إلى اللجان بالموبايل.

اى تليفون سيرصد مع المعلم اثناء اللجنة سيحال للتحقيق من قبل إدارة المدرسة مع متابع المديرية المقيم.

دخول المعلم بالكمامة شرطا أساسيا للتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف.

ممنوع مغادرة المدرسة للطالب أو المعلم طوال فتره الامتحان.

توزيع درجات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.

وقال وزير التربية والتعليم : إن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.