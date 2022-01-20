العسيلي لمتابعيه عبر إنستجرام: "الدايت في الجو ده أصعب من تعلم الصيني"

نشر المطرب محمود العسيلي، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" علي خاصية "الإستوري".

وظهرت الصورة بتويتة للعسيلي تعبر عن الشتاء، قائلاً: "الدايت في الجو ده أصعب من أنك تتعلم صيني في أسبوع".

مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواص الإجتماعي.

من ناحية أخرى، حققت أغنية العسيلي الأخيرة "على خدك" نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب تخطت الملايين في نسبة المشاهدة.

وطرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه؛ التي تحمل اسم "قلقان" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية قلقان من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وكان قد احيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من اشهر اغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك".