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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب 2382 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

الأجهزة الامنية
الأجهزة الامنية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور ٢٣٨٢ مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد الملصق على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق الإلكتروني في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المنطقه الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني؛ بما يضمن سرعة ضبطها.

سحب 2783 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أحد مسئولي المرور يشرح مزايا الملصق الإلكتروني أمام الرئيس السيسي

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع ٦٢ سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير ٢٤٨٤ مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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