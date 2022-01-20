انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي، وذلك لمعاينة موقع الحريق؛ الذي نشب في الحي الريفي التابع لـ مدينة الإنتاج الإعلامي، دون وقوع إصابات، لبيان سبب الحريق، والتأكد من عدم وجود شبه جنائية.

تمكّن رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخلفات بـ الحي الريفي التابع لـ مدينة الإنتاج الإعلامي، دون وقوع إصابات.

حريق مخلفات في الحي الريفي بمدينة الانتاج الإعلامي

تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق بمخلفات بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة إلى أن تمت السيطرة عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويُكثف رجال المباحث حاليًا من جُهودهم، لمعرفة أسباب الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيقات.