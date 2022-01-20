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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد الامتحانات بمدارس الداخلة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور جمال حسن، وكيل  وزارة التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات الخاصة بصفوف النقل للعام الدراسي 2021-2022.

وتفقد الدكتور جمال لجان سير الامتحانات بمدرستي عين القضا الابتدائية، وعين القضا الإعدادية من إدارة الداخلة التعليمية، واطمأن على وضوح ورقة الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات، مثنيًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية وسلامة الجميع، فضلا عن توفير الجو الآمن والملائم لسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر، وفى ختام جولته وجه وكيل التعليم بالمحافظة، خالص الأمنيات لجميع طلاب المحافظة بالنجاح والتوفيق.

وانتظم طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في الوادي الجديد، بلجان سير الامتحانات داخل المدارس وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة كورونا.

وأوضحت المديرية أن أعداد طلاب صفوف المرحلة الابتدائية المتقدمين للامتحانات بلغ 18،51، والمرحلة الإعدادية بلغ 10،807 طلاب وطالبات

 

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