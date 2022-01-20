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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

القرض وتطوير السكة الحديد ومشروعات تحلية المياه.. حصاد زيارة رئيس كوريا لمصر

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس كوريا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، التوقع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر صحفي مشترك بينهما في قصر الاتحادية، وجاءت مذكرات التفاهم بين البلدين كالتالي:

  • مذكرة تفاهم للقيام بدراسة مشتركة حول مدى جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
  • مذكرة تفاهم التعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي للفترة بين 2022 إلى 2026 بقيمة مليار دولار.
  • وثيقة ترتيبات بين حكومة مصر وحكومة كوريا الجنوبية بشأن قرض صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديد سكك حديد مصر - الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار.
  • وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7.9 ملايين دولار أمريكي.
استقبال رئيس كوريا الجنوبية

وأعلن مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية، عن توقيع الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري، موضحا أن كوريا تسعى لشراكة تعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين.

استقبال رئيس كوريا الجنوبية

قرينة الرئيس: شرفت اليوم باستقبال قرينة رئيس كوريا الجنوبية

نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس كوريا الجنوبية

التعاون بين مصر وكوريا

وفي هذا الصدد، قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دول الشرق الأقصى، وجنوب شرق آسيا، تضع على رأس اهتماماتها، المجال الاقتصادية، والدخول في مشروعات مشتركة، موضحا أن تم توقيع مذكرات تفاهم حول بعض المجالات التي ترغب كوريا الجنوبية في الاستثمار بها في مصر.

استقبال رئيس كوريا الجنوبية

تطوير سكك حديد مصر

وأضاف حسن، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كوريا الجنوبية لديها رغبة في الدخول في المشروع الطموح لتطوير سكك حديد مصر، خاصة وهي تملك صناعة متطورة في هذا المجال وتأمل الدخول فيه مع الدول الأخرى التي تتعاون مع مصر في هذا المجال مثل روسيا والمجر.

استقبال الرئيس السيسي لرئيس كوريا

مشروعات تحلية مياه البحر

ولفت إلى أن كوريا أيضا لمست من خلال سفيرها في القاهرة، اهتمام مصر الكبير بمشروعات تحلية المياه، لأن من المتوقع زيادة احتياجات مصر من المياه في المستقبل، وبالتالي ترغب في التعاون مع في مصر هذا المجال، خاصة لأن كوريا الجنوبية لديها خبرة كبيرة في تحلية مياه البحر.

استقبال الرئيس السيسي للوفد الكوري

توطين صناعة السيارات الكهربائية

وأوضح أن كوريا الجنوبية لديها خبرات أيضا في صناعة السيارات الكهربائية، وترغب في توطين وافتتاح أحد فروعها لتوطين هذه الصناعة في مصر، بجانب رغبتها في الدخول والاستثمار في صناعة الأدوية خاصة المتعلق منها بمكافحة الفيروسات والميكروبات.

استقبال رئيس كوريا الجنوبية

قرض كوريا لمصر

وعن اتفاقية القرض الذي أعلن عنه الرئيس الكوري، والسفير الكوري من قبله، قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن هذا القرض سيكون بشروط ميسرة لاستخدامه في دعم عدد من المشروعات والاستثمارات في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، بقصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الكوري جنوبي شهدت استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الوطني لكوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية.

ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، في زيارة هي الأولى لرئيس كورى جنوبي إلى مصر منذ نحو 16 عاما.

وتأتي زيارة مون جيه إلى القاهرة، التي ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.

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