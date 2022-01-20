نشرة أخبار العالم | سلالات كورونا تستوحش.. مزاعم جديدة لـ أبي أحمد حول سد النهضة.. تفاصيل زيارة الرئيس الكوري إلي مصر

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

قرض ميسر ومنطقة حرة وخط قطارات.. تفاصيل زيارة الرئيس الكوري إلي مصر

يجري رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن"، زيارة إلى مصر والتى تعد الأولي لرئيس كوروي من 15 عاما، حيث شهدت الزيارة اليوم مراسم استقبال رسمية للرئيس الكوري، الذي يزور ثلاث دول في الشرق الأوسط، وكانت مصر الوجهة الأخيرة للجولة.

وتسعي كوريا من خلال الزيارة الرئيس مون، إلى تعزيز العلاقات مع الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات فى مجالات عدة من بينها الطاقة والبناء والبنية التحتية وذلك وفقا لما أعلنه مسؤولون كوريون.

وتزخر أجندة زيارة الرئيس لمصر بالعديد من الملفات أعلنها السفير الكوري بالقاهرة هونج جين ووك، والتى تتضمن قمة رئاسة مصغرة بين الرئيسين وتشكيل أيضا قمة رئيسية وبعدها سيكون هناك مؤتمر لتوقيع الاتفاقيات بين الدولتين فى مجالات عدة، يعقبه مؤتمر صحفي ثم غداء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعقد الرئيسان مؤتمر المائدة المستديرة بين البلدين للصناعات المستقبلية الخضراء لمناقشة الصناعات الصديقة للبيئة.

ويري الجانب الكوري، أن مصر لديها موقع استراتيجي يجمع مابين اوربا وأفريقيا وآسيا فضلا عن وجود قناة السويس التى تعد أهم مايميز مصر فى المنطقة وجعلها موقع لوجستي، حيث قال السفير الكوري بالقاهرة :"أتمني يكون هناك تعاون كبير وتطوير التعاون فى مجالات متعددة".

ومن المتوقع أيضا أن يتم خلال الزيارة مناقشة العديد من مجالات التعاون من بينها ملف تطوير السكك الحديدية وأيضا مجال تحلية مياه البحر ومجال تصنيع السيارات الكهربائية، ليس ذك وفقط بل من المقرر وفقا لما أعلنه السفير الكوري منح مصر قرض ميسر قيمته مليار دولار من كوريا لمصر فى المشاريع المختلفة.

كما أنه من المقرر مناقشة مشروع تطوير السكك الحديدية من خلال شركات كوريا وكما أنه سيتم زيادة خط آخر سيتم تطوريه وهو الاقصر السد العالي أسوان، كما أن تلك المشروعات من شأنها أن تساعد مصر لاتمام رؤيتها 2030 ومشروع حياة كريمة الذي تقوم به مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن التعاون فى مجالات مختلفة مثل الصناعات الصديقة للبيئة ونجاح لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي الدورة 27.

ولأن كوريا دولة رائدة فى مجال التحول الرقمي، فإنه من المقرر أيضا خلال الزيارة أن يتم العمل على مساعدة مصر فى مجال التحول لحكومة إلكترونية.

وعلى المستوي الإقتصادي، أعلن سفير كوريا أنه سيتم تشكيل فريق مشترك للبحث بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا حيث أكد وجود منطقة حرة يمثل زياردة فى حجم الاستثمار الكوري لمصر.

ودائما تشهد العلاقات المصرية الكورية، زخم فى كل المجالات وزيارات دائمة متبادلة بين الطرفين حيث جمع لقاء بين الرئيس الكوري ونظيره المصري ضمن اجتماع الأمم المتحدة منذ ثلاث سنوات ونصف هذا بالإضافة إلى وجود مكالمتين هاتفيتين فى 2020 جمعت بين الرئيسين المصري والكوري وناقشا خلاله العديد من الملفات.

وتعد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر هى الزيارة الأفريقية الأولي منذ فترة رئاسته، وتعكس الزيارة الثلاثية للإمارات والسعودية ومصر أهمية تلك الدول كمركز للشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن الزيارة لمصر تأتي فى إطار اتفاق الشراكة التعاونية التى تمت خلال مارس 2016 علي هامش زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية.

ومن المقرر خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر مناقشة مشاركة كوريا فى منطقة الضبعة النووية بمصر، خاصة أن كوريا تسعي لتطوير التعاون لدول الشرق الأوسط وخاصة الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات وخاصة إنه بالفعل يوجد تعاون كوري مع الثلاثي.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، بارك كيونج مي، إن زيارة الرئيس الكوري لدول الشرق الأوسط الثلاث سوف تعزز التعاون في مجالات الطاقة والبناء والبنية التحتية والصحة العامة والعلوم والهيدروجين.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس كوري إلى مصر بعد 16 عاما.

ويخطط "مون" لعقد قمة مع السيسي، وللمشاركة في مائدة مستديرة للأعمال، لمناقشة سبل التعاون الثنائي في الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الكوري مع الرئيس السيسي، سبل زيادة تطوير الشراكة الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية، وسيحضر منتدى أعمال ليناقش سبل تعزيز التعاون في الأعمال الصديقة للبيئة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، بارك كيونج مي، إن زيارة الرئيس الكوري لدول الشرق الأوسط الثلاث سوف تعزز التعاون في مجالات الطاقة والبناء والبنية التحتية والصحة العامة والعلوم والهيدروجين.

ننشر أعداد إصابات ووفيات "كورونا" في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 10 ألاف و160 حالة إصابة جديدة بكوفيد و93 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 851 ألفا و945 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 32 ألفا و431 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و799 ألفا و382 والوفيات إلى 98 ألفا و843 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و571 ألفا و782 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 193 ألفا و28 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2842 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1307 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 209 ألاف و578 حالة، بإجمالي وفيات 1529 .

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم، تسجيل 3119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2086 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 418 ألفا و884 حالة إصابة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 15 ألفا و872 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و100 ألفا و876 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 2236 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 978 الفا و588 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و353 ألفا و62 إصابة.

يفيد مصر والسودان.. آخر مزاعم آبي أحمد عن سد النهضة

زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن سد النهضة مفيد لمصر والسودان ودول شرق أفريقيا بوجه عام، داعيا إلى تبني "خطاب تعاون وتعايش" بين شعوب المنطقة دون إضرار بعضها ببعض.

وادعى آبي أحمد، في بيان أصدره اليوم، أنه من الأفيد لمصر الحفاظ على مياه نهر النيل في خزان سد النهضة بدلًا من إهدارها في التبخر والفيضانات، مضيفًا أن سد النهضة يحمي سد أسوان من الانسكابات المائية.

من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، الخميس، إن عدم تبادل إثيوبيا لبيانات سد الهضة أمر مثير للقلق.

وأضاف عبد العاطي، خلال مقابلة أجرته مع "سكاي نيوز عربية" خلال تواجده في الجناح المصري في إكسبو دبي 2020: "أننا تلقينا المستوى الأول الخاص بسد النهضة، لكن لم نحصل على المستوى الثاني من التصميمات".

وقال: "في الأول كانت هناك بعض الملاحظات والتعديلات المطلوبة لتحقيق الأمان في السد وتسوية المشكلات الموجودة فيه".

وتابع: "طالما لم نحصل على المستوى الثاني من التصميمات، سنعتبر أن التعديلات المطلوبة لم تحدث".

وذكر أن مصر عرضت أن تقوم بإجراء التعديلات على حسابها مثل الفتحات في السد.

وقال الوزير المصري إنه قد يكون هناك مشكلة في السد، ولا يمكن الجزم بأن المشكلة قد حلت أم لا على أرض الواقع.

وأضاف أنه من المفترض أن يكون تبادل بيانات بين الدولتين، أي مصر وإثيوبيا، بشأن السد، لكن لا يحدث حاليا، مشددا على أهمية تبادل البيانات حتى تستطيع دول المصب أخذ احتياطات مبكرة، والتغلب على أي مشكلات قد تظهر.

وقال إن مصدر قلق مصر الحالي هو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد بين الدول الثلاث، وهو ممكن أن يحدث خللا في إدارة مياه النهر.

وأوضح أنه يمكن أن ينتج عن هذا الخلل مشاكل تؤثر على دولتي المصب وحتى لا دولة المنبع، أي إثيوبيا.

وذكر أن مماطة أديس أبابا في محادثات سد النهضة ليست في مصلحة أحد، فالمفاوضات هي الحل لكل مشكلات التي قد تظهر في السد وتؤثر على دول المنبع والمصب.