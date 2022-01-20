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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يطالب بأرقام دقيقة عن برامج مواجهة الزيادة السكانية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعي المجلس الإقليمي للسكان ووحدة السكان ،بحضور:السيد بلال حبش نائب المحافظ،الأستاذة نجلاء محمد مقرر فرع المجلس القومي للسكان ببني سويف،وأعضاء المجلس من رؤساء المدن ومسؤولى قطاعات:الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام ووحدة السكان

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات للوقوف على المؤشرات السكانية المختلفة ودلالتها ومناقشة الوضع الحالي لمحاور للقضية السكانية بالمحافظة والتي تضمنت :توصيات الاجتماع الأخير وما تم تنفيذه منها،بالإضافة إلى عرض إنجازات الخطة السكانية السابقة  وتقييم محاور أنشطة الخطة السكانية للجهات المشاركة خلال 2020/2021،،بجانب مناقشة بعض المعوقات و التحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس ، وعرض مقترحات لنشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030

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أكد محافظ بني سويف على أهمية تضافر كافة الجهات  لتقديم كل الدعم من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة،مشيرًا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال،مطالبا بتوفير معلومات واضحة ومعايير محددة لقياس معدلات النجاح لتقييم العائد والمردود من   أنشطة المجلس بالمحافظة، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية،بسبب الزيادة السكانية المطردة.

وطالب المحافظ بضرورة إعداد مؤشرات قياس أداء تتضمن أرقاما دقيقة عن نسب التنفيذ والإنجاز  وحجم الأنشطة ، والنتائج التي تسفر عنها كافة الجهود والأنشطة ، مؤكدا على أهمية وضوح المستهدف من تلك الجهود ، ومشيرا إلى ضرورة التواصل الدائم بين الجهات المعنية مع تكامل البرامج والأنشطة ، من خلال التنسيق المسبق قبل بدء التنفيذ لتحقيق أفضل نتائج ممكنة

كما ناقش المحافظ تقرير وحدة السكان الذي استعرضه قرني عبد الحليم رئيس الوحدة،حيث  تضمن التقرير نتائج ورش العمل والاجتماعات التي تنفذها وحدة السكان على مستوى مراكز المحافظة السبع، للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة ، بجانب القضايا السكانية المختلفة ، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ بني سويف بمواصلة جهود اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بكافة بملف جهود الحد من الزيادة السكانية ، واستمرار هذه الجهود ، للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة ، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات ، مشيرا إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وجهود المجلس الإقليمي للسكان ، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن ، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشود

كما أِشار المحافظ إلى أنه قام بتشكيل وحدة السكان برئاسة نائب المحافظ "بلال حبش"، لتضم في عضويتها ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وذلك في ضوء توجيهات وخطة الدولة  في هذا الشأن

بني سويف مركز المعلومات المجلس القومى للمرأة الشباب والرياضة محافظ بني سويف التربية والتعليم مراكز المحافظة

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