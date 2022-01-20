السعودية: أنظمة الملاحة الجوية في المملكة آمنة من تداخلات شيكات 5g

قالت الھيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الخميس، إن أنظمة الملاحة الجوية في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس.

وأضافت الهيئتان في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سير الملاحة الجوية دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقديم خدمات ملاحية ذات جودة عالية تطبق فيها أقصى درجات السلامة الجوية.

وأكد البيان الحرص على تمكين خدمات ذات موثوقية عالية وبشكل آمن لجميع المستخدمين التي منها أنظمة الملاحة على متن الطائرات.

