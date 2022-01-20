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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدوا يا أهالي الرياض "- 3".. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

الطقس - ارشيفي
الطقس - ارشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، أن تسجل العاصمة الرياض، يومي الجمعة والسبت المقبلين (-3).

وذكر المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الرياض قد تسجل يومي الجمعة والسبت (-3)ْ والحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة قد تصل (-5)ْ، ولا يستبعد تساقط الثلوج على شمال السعودية.

وحث القحطاني المواطنين، لتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المختصة، بحسب موقع جريدة «المواطن» السعودي.

وأشار  المركز، إلى استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ خاصة على مناطق الحدود الشمالية (الجوف – حائل – القصيم)، وكذلك على منطقة تبوك، مؤكدًا وجود فرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان).


وتوقع مركز الأرصاد، تكوّن الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض والشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.


وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية، على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. 

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طقس السعودية اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وتساقط للثلوج

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سقوط الثلوج على 3 مناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

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