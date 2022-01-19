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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط الثلوج على 3 مناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

ثلوج في السعودية
ثلوج في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة، بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في السعودية

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاءٍ من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان)؛ تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

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في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لتكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة؛ قد تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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