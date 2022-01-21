هواتف تحصل على واجهة MIUI 13 من شاومي عالميا.. هل هاتفك بينهم؟

كشف مانو كومار جاين، نائب الرئيس العالمي لشركة شاومي Xiaomi، عن قائمة الهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13 قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، أعلنت شركة شاومي رسميا أنها ستطلق سلسلة Redmi Note 11 عالميا يوم 26 يناير الجاري، لذا من المحتمل أن تعلن الشركة الصينية عن الإصدار العالمي من واجهة المستخدم MIUI 13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.



وخلال شهر ديسمبر الماضي، تم تسريب شعار وميزات MIUI 13 في سلسلة من مقاطع الفيديو، والتي كشفت أن واجهة شاومي الجديدة ستأتي مع ثلاث ميزات رئيسية إلى جانب عدد كبير من الميزات والتحسينات لبعض المزايا المتوفرة في الإصدار الحالي MIUI 12.5.

وتشمل الفئات الثلاث الرئيسية للتحديثات التي ستجلبها واجهة شاومي MIUI 13 تحسين ميزات الأداء والأمان والتصميم، من بينها ميزة التمرير اللانهائي Infinity Scroll، ومن الميزات الأخرى التي يُشاع أنها ستصل واجهة المستخدم العالمية، ميزة حماية التحقق من الوجه وميزة حارس الأسرة، والحماية من الاحتيال في مجال الاتصالات وغيرها المزيد.

ما هي الهواتف التي ستحصل على واجهة شاومي MIUI 13؟

نستعرض إليكم فيما يلي قائمة الهواتف التي أكدت شاومي أنها ستحصل على تحديث واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13:

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 10 JE