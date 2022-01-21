هواتف تحصل على واجهة MIUI 13 من شاومي عالميا.. هل هاتفك بينهم؟

كشف مانو كومار جاين، نائب الرئيس العالمي لشركة شاومي Xiaomi، عن قائمة الهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13 قريبا.
وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، أعلنت شركة شاومي رسميا أنها ستطلق سلسلة Redmi Note 11 عالميا يوم 26 يناير الجاري، لذا من المحتمل أن تعلن الشركة الصينية عن الإصدار العالمي من واجهة المستخدم MIUI 13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.
وخلال شهر ديسمبر الماضي، تم تسريب شعار وميزات MIUI 13 في سلسلة من مقاطع الفيديو، والتي كشفت أن واجهة شاومي الجديدة ستأتي مع ثلاث ميزات رئيسية إلى جانب عدد كبير من الميزات والتحسينات لبعض المزايا المتوفرة في الإصدار الحالي MIUI 12.5.
وتشمل الفئات الثلاث الرئيسية للتحديثات التي ستجلبها واجهة شاومي MIUI 13 تحسين ميزات الأداء والأمان والتصميم، من بينها ميزة التمرير اللانهائي Infinity Scroll، ومن الميزات الأخرى التي يُشاع أنها ستصل واجهة المستخدم العالمية، ميزة حماية التحقق من الوجه وميزة حارس الأسرة، والحماية من الاحتيال في مجال الاتصالات وغيرها المزيد.
ما هي الهواتف التي ستحصل على واجهة شاومي MIUI 13؟
نستعرض إليكم فيما يلي قائمة الهواتف التي أكدت شاومي أنها ستحصل على تحديث واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13:
Mi 11
Mi 11 Ultra
Mi 11i
Mi 11X Pro
Mi 11X
Xiaomi Pad 5
Redmi 10
Redmi 10 Prime
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite NE
Redmi Note 8 (2021)
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro Max
Redmi Note 10
Mi 11 Lite 5G
Mi 11 Lite
Redmi Note 10 JE