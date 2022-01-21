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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي..الصحة: تأثير خطير لـ أوميكرون على غير المطعمين باللقاح

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة، التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

 

أصالة تكشف تفاصيل ارتباطها بالشاعر العراقي

 

قالت الفنانة أصالة، إنها بدأت صفحة جديدة فى حياتها وتزوجت الشاعر العراقي فائق حسن، موضحة أنهما أصدقاء من 15 عامًا.

 

الصحة: تأثير خطير لـ أوميكرون على غير المطعمين باللقاح

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من الصعب تحديد موعد ذروة الوصول للإصابات بمتحور أوميكرون، مؤكدا أنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح والحصول على الجرعة التعزيزية بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية.

 

البحوث الفلكية: يوجد أكثر من 80 محطة لرصد الزلازل بمصر

 

قال محمود عبد الحليم، أستاذ متفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه يوجد أكثر من 80 محطة لرصد الزلازل بمصر، مؤكدا أن أبرزها خليج السويس والقاهرة وأسوان.

 

وزير المالية: توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن النمو الاقتصادي يعني  تنفيذ  مشروعات ضخمة بكل المجالات وتوفير فرص عمل، مؤكدا أن توفير السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي. 

 

أشرف زكي: أغاني المهرجانات تسيء لمصر

 

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بمنع مغنين المهرجات من الغناء، نظرًا لأن أغانيهم تمثل إساءة لسمعة مصر.

 

وزير المالية: تكلفة رغيف الخبز اليوم وصلت إلى 78 قرشا

 

وتابع محمد معيط، ان تكلفة القمح ستصل إلى 12 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للقمح، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبز اليوم وصل إلى 78 قرشا

 

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعلم ما يعانيه المواطن

 

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلم ما يعانيه المواطن، مؤكدا أن الطبقة المتوسطة تعانى من إرتفاع الأسعار، والرئيس اتخذ قرارا برفع المرتبات وتعيين 30 ألف معلم. 

 

رشاد قبيصي: زلازل البحر المتوسط المتوقعة تأثرها أشد على قبرص واليونان من مصر

 

قال رشاد قبيصي، أستاذ الزلازل،  إنه لا داعي للقلق إطلاقا بشأن الزلازل، مؤكدا أنه لا يوجد سوي زلزال 92 الذي أحدث دمار.

 

أصالة تكشف أسباب خلعها الحذاء بالحفلات

 

كشفت الفنانة أصالة، السبب الرئيسي وراء خلعها الحذاء فى الحفلات الغنائية، وقالت :" بحب أكون على راحتي". 

الرئيس السيسي مصطفى بكري وزير المالية وزارة الصحة بكرى

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