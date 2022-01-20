باى باى ثانوية.. محمد رمضان يروج لـ أغنيته الجديدة | شاهد

روج الفنان محمد رمضان إلى أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “باى باى ثانوية” ، ونشر فيديو له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد رمضان قائلا “ قريباً أغنية #باي_باي_ثانوية ؟! ”.

محمد رمضان وأغنية متعودة

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

وشارك رمضان، جمهوره نجاح أغنيته الجديدة (متعودة)، ونشر مقطعا منها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد رمضان، معلقا من خلال أغنيته: لمحت بنت الزين .. فرعون و جننتيه..#متعودة ٧ مليون مشاهدة على يوتيوب.