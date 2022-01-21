حسام عبدالغفار: نتوقع استمرار وجود إصابات بمتحور أوميكرون من 3 أو 4 أسابيع..فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من الصعب تحديد موعد ذروة الوصول للإصابات بمتحور أوميكرون، مؤكدا أنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح والحصول على الجرعة التعزيزية بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، أن معدلات الوفيات قليلة مقارنة بأعداد الإصابات، مشيرا إلى أن كورونا منذ بدايتها تصيب كافة الأعمار ولكن صغار السن تكون أقل خطورة.

وتابع، أن pcr يبين الإصابة بكورونا، مؤكدا أن أوميكرون أقل حدة من الدلتا ولكن غير الملقحين عرضة لخطر الدخول للمستشفى والعناية المركزة.

وأشار ، المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن أهم الأعراض لمتحور الأوميكرون، الصداع والرشح وألم في الحلق وتقترب من أعراض البرد العادي بينما الأعراض النادرة فقدان حاسة الشم.

التهوية الجيدة

وأكد حسام عبد الغفار، أن التهوية الجيدة وممارسة الرياضة والحصول على اللقاح والإجراءات الاحترازية أهم الطرق لمواجهة المرض لأنه متوقع أن يستمر معنا من 3 إلى 4 أسابيع.