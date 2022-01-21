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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روحت لأكثر من طبيب نفسي.. فضفضة أصالة لمنى الشاذلي عن أصعب وقت في حياتها

أصالة
أصالة

قالت المطربة أصالة، إن “ لديها طبيب نفسي و يحبها ويحب كل الأغاني وهو الذى يعالجها بشكل مستمر، وهو يدعى مصطفى نحاس، وأنها ذهبت لـ أطباء أخرين كانوا يعالجوها بالكلام”.

 

وتابعت أنها فى عام 2021 و 2020 عانت كثيرًا "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد، ورجلى كانت تقييله و مكنتش عارف أمشي على رجلى".

ولفتت إلى أنها : "خضعت للأدوية وكانت أسوء شيء في حياتى واستمرت فترة الأدوية حوالى 8 أشهر، وبمرة اتفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ومكنتش قادرة امشى على رجلى، وانفصلت عن الادوية قبل عيد ميلادى بأيام وتحديدًا فى 1-5 -2020".

وأشارت إلى أن أصعب شئ فى الحياة الحصول على الأدوية، وكشفت أنها قامت بالتوقف عن الأدوية دون الاستشارة بطبيب، ومازحت السيدات على الهواء وقالت :" خدوا الادوية ".

قالت الفنانة أصالة، إنها بدأت صفحة جديدة فى حياتها وتزوجت الشاعر العراقي فائق حسن، موضحة أنهما أصدقاء من 15 عامًا.

وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنهما كانا أصدقاء مثل صداقتها بـ أحمد سعد.

وأشارت إلى أنها فى يوم وليلة تغير الموضوع وحدث الحب، معلقة: "زوجى قمر" والجميع يقول لنا أننا نشبه بعض فى الشكل.

ولفتت إلى أنها لا تتذكر من الذى اعترف لـ الآخر بالحب فى البداية، مؤكدة أنهما الأثنين قاما باتخاذ القرار بدون تفكير.

وتابعت: "مكنش حد مرتب لـ حاجة، ولا هنعيش فى القاهرة ولا فى السعودية ولا فين، لكن القرار اتخذ بدون أى حسابات.

وأكدت أن أول شخص قالت له عن حبها لـ زوجها كانت بنتها شام.

 

 

 

أصالة الاغاني

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