عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراءات جديدة.. الصحة تعلن شروط دخول مصر

شروط دخول مصر
شروط دخول مصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية.

يأتي ذلك في ضوء مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا عالميا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

وجاء تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية، كالتالي:-

تطبيق الإجراءات المستحدثة سيتم بدء من يوم السبت 22 يناير الجاري.

 الاجراءات اشترطت حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

 

يشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية.

وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام.

 

إيقاف العمل بإجراء تحليل ال ID NOW COVID-19 test للقادمين من دول (جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني).

 في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا.

 وفي حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص المعملي باستخدام اختبار ID NOW.

 بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) يشترط أن يكون القادم حائزا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا -طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

 وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

 في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا.

 في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة، مع إجراء فحص PCR في اليوم السادس.

 وفي حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة الـPCR  سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.

وزير الصحة فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية هيئة الدواء المصرية فيروس كورونا COVID اللقاحات المضادة شهادة الفحص

موضوعات متعلقة

كوثر محمود: قرار الرئيس يصب في خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض

خالد عبد الغفار: 11 عرض تظهر على المصابين بـ أوميكرون.. تعرف عليها

الصحة : الإنفلونزا ارتفعت 50% منذ ديسمبر .. ولدينا منظومـة لرصد الأمـراض التنفسيـة

حياة كريمة.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية إلى المحافظات اليوم وغدا

الصحة توجه نصائح للمواطنين تحسبا للموجة الخامسة لفيروس كورونا.. انفوجراف

عقار باكسلوفيد.. الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة

الدواء تمنح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار إيفوشيلد ضد كورونا

للمرة السابعة.. تحديث بروتوكول علاج كورونا بـ4 أدوية جديدة

ترشيحاتنا

إجراءات جديدة.. الصحة تعلن شروط دخول مصر

كأس رابطة الأندية المحترفة.. موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

أخبار العالم| التحالف يدك معاقل الحوثي في اليمن.. والبرهان يكلف 15 وزيرا جديدا

ضياء السيد يحتوي غضب زيزو ويطالبه بتكرار تجربة "البديل الذهبي"

كأس رابطة الأندية المحترفة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة

دعاء الجمعة .. ردده قبل أذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ