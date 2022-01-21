وفاة المخرجة الشابة نوران شريف

توفيت مساء أمس المخرجة الشابة نوران شريف، بشكل مفاجئ وصادم لكل أصدقائها في الوسط الفني.

وكانت نوران أشرف قد شاركت بأفلامها في عدد من المهرجانات، وكان من ضمنها فيلم آمن جداً.

تدور أحداث الفيلم داخل صيدلية في إطار إجتماعي كوميدي تشويقي.

فيلم "آمن جدًا" بطولة الفنانة ثراء جبيل، بجانب كل من سلوى محمد علي، ووئام عصام، وتأليف نوران شريف، ووجيه صبري، ومن إخراج نوران شريف.

يذكر أن عبّر صنّاع فيلم "آمن جدًا" عن سعادتهم بعرض الفيلم في مهرجان Dances With Films Festival بـ أمريكا.

كما إنه نتيجة للأحداث الجارية ستقام فاعليات المهرجان اون لاين ويمكن للجمهور مشاهدة الفيلم في المواعيد المحددة.