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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. توتنهام يعلن تجديد عقد هوجو لوريس حتى 2024

هوجو لوريس حارس مرمى
هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تجديد الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى الفريق، حتى صيف 2024.

 

وقال نادي توتنهام في بيان رسمي :" يسعدنا أن نعلن أن هوجو لوريس قد وقع عقدًا جديدًا لمدة عامين ونصف مع النادي، لسيستمر معنا حتى عام 2024".

 

وخاض هوجو لوريس 395 مباراة بقميص نادي توتنهام منذ انضمامه إلى السبيرز في أغسطس 2012، قادما من نادي من ليون الفرنسي.

 

ويستعد هوجو لوريس رفقة فريق توتنهام، لمواجهة تشيلسي بعد غد الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

 

وخاض توتنهام 19 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في 5 مناسبات.

 

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة. 

هوجو لوريس نادي توتنهام تشيلسي الدوري الإنجليزي لوريس

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