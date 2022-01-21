رسميا.. توتنهام يعلن تجديد عقد هوجو لوريس حتى 2024

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تجديد الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى الفريق، حتى صيف 2024.

وقال نادي توتنهام في بيان رسمي :" يسعدنا أن نعلن أن هوجو لوريس قد وقع عقدًا جديدًا لمدة عامين ونصف مع النادي، لسيستمر معنا حتى عام 2024".

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 21, 2022

وخاض هوجو لوريس 395 مباراة بقميص نادي توتنهام منذ انضمامه إلى السبيرز في أغسطس 2012، قادما من نادي من ليون الفرنسي.

ويستعد هوجو لوريس رفقة فريق توتنهام، لمواجهة تشيلسي بعد غد الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وخاض توتنهام 19 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في 5 مناسبات.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.