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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليني في حضنك لـ تامر عاشور تريند رقم 3 على يوتيوب

تامر عاشور
تامر عاشور

تصدر الفنان تامر عاشور، تريند جوجل بعد طرح أغاني ألبومه الجديد عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

 

كما تصدرت أغنية: "خليني في حضنك" تريند رقم 3 بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع “يوتيوب”.

 

تقول كلمات الأغنية: “خليني ف حضنك يا حبيبي .. ده ف حضنك بهدى وبرتاح .. أنا كل مشاعري معاك راحو .. وكمان قلبي لقلبك راح  .. ولا بضحك وأفرح من قلبي .. غير لو جمبي انا كانو عينيك .. لو تبعد عني ولو ثانيه .. بتجنن يا حبيبي عليك”.

وبتحلى الدنيا ف عيني .. وانا جمبك فا ماتبعدنيش ..حُبك فعلاً بيخليني .. أتمسك بالدنيا وأعيش ..وف حضنك بيروح خوفي ..وده وعد ومُلزم أنا بيه .. مهما تكون يا حبيبي ظروفي ..قلبك عمري ما هاجي عليه".

 "خليني في حضنك" كلمات: حسام سعيد، والحان: عمرو الشاذلى، وتوزيع: أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، جيتارات: روكيت، ساكسفون: نور عاشور باص، جيتار: أحمد رجب، تأليف وتريات: أدهم دهيمة، تنفيذ وتريات: مجموعة أحمد حسن فكري، استدويهات صوت: الحب عمار خاطر، ميكس: محمد صقر،ماستر: آمير محروس.

تامر عاشور الفنان تامر عاشور خليني في حضنك اليوتيوب حسام سعيد عمرو الشاذلي

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